79 души са преминали през спешното отделение за денонощие

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен е оказана медицинска помощ на пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Пациентите са стабилизирани. В най-тежко състояние е 50-годишен мъж, който е с опасност за живота.
Във връзка с инцидент в сливенското село Тополчане медицинска помощ е оказана на майка и дете. Приети са в реанимация, оперирани са и към момента състоянието им е стабилно.
През изтеклото денонощие през Спешното отделение на болницата са преминали 79 души. Хоспитализирани са 51 пациенти. Извършени са 18 операции и са се родили две бебета.