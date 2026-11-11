79 души са преминали през спешното отделение за денонощие

11.11.2026 08:57 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 20 минути | 1

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен е оказана медицинска помощ на пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Пациентите са стабилизирани. В най-тежко състояние е 50-годишен мъж, който е с опасност за живота.

Във връзка с инцидент в сливенското село Тополчане медицинска помощ е оказана на майка и дете. Приети са в реанимация, оперирани са и към момента състоянието им е стабилно.

През изтеклото денонощие през Спешното отделение на болницата са преминали 79 души. Хоспитализирани са 51 пациенти. Извършени са 18 операции и са се родили две бебета.