Информационен бюлетин за пленарната сесия - 11-12 ноември 2026 г.

Русия: Парламентът ще обсъди новите санкции на ЕС и депортираните украински деца
В сряда евродепутатите и върховният представител на ЕС Кая Калас ще обсъдят положението на украинските деца, депортирани в Русия или живеещи на окупирана земя.
Приоритетите на ЕС и работната програма на Европейската комисия за 2027 г.
В сряда следобед евродепутатите ще разпитат Комисията относно нейната политическа стратегия и законодателен план за 2027 г. и ще очертаят собствените си приоритети.
Киберустойчивост и подобряване на защитата на критичната инфраструктура
Евродепутатите ще обсъдят киберустойчивостта на ЕС на фона на кибератаките на хладилниците в супермаркети из цяла Европа, които разкриха уязвимостта на свързаната инфраструктура.
Нови мерки за повишаване на доверието на гражданите във финансовите пазари
В четвъртък ЕП ще гласува нови правила за помагане на инвеститорите на дребно да получат достъп до качествени финансови продукти и за предпазването от подвеждаща или пристрастна информация.
Оценка на стратегията на ЕС за борба с рака
В четвъртък евродепутатите ще гласуват резолюция за оценка на европейския план за борба с рака и ще представят свои собствени предложения.