Информационен бюлетин за пленарната сесия - 11-12 ноември 2026 г.

11.11.2026 08:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 40 минути | 43

Русия: Парламентът ще обсъди новите санкции на ЕС и депортираните украински деца

В сряда евродепутатите и върховният представител на ЕС Кая Калас ще обсъдят положението на украинските деца, депортирани в Русия или живеещи на окупирана земя.

Приоритетите на ЕС и работната програма на Европейската комисия за 2027 г.

В сряда следобед евродепутатите ще разпитат Комисията относно нейната политическа стратегия и законодателен план за 2027 г. и ще очертаят собствените си приоритети.

Киберустойчивост и подобряване на защитата на критичната инфраструктура

Евродепутатите ще обсъдят киберустойчивостта на ЕС на фона на кибератаките на хладилниците в супермаркети из цяла Европа, които разкриха уязвимостта на свързаната инфраструктура.

Нови мерки за повишаване на доверието на гражданите във финансовите пазари

В четвъртък ЕП ще гласува нови правила за помагане на инвеститорите на дребно да получат достъп до качествени финансови продукти и за предпазването от подвеждаща или пристрастна информация.

Оценка на стратегията на ЕС за борба с рака

В четвъртък евродепутатите ще гласуват резолюция за оценка на европейския план за борба с рака и ще представят свои собствени предложения.