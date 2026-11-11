Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.11.2026 г.

11.11.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 104

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Трима пълнолетни и един непълнолетен са задържани от служители на участък „Надежда“ към РУ-Сливен за взломни кражби от вендинг автомати. Сигналът е получен на 10 ноември за взломени 3 броя автомати, намиращи се в град Сливен. След проведените незабавни издирвателни действия извършителите са установен- трима пълнолетни и едно непълнолетно момче. Двама са криминално проявени, другите нямат криминални прояви. По данни на заявителя от автоматите е открадната парична сума в размер на около 960 евро. Четиримата са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Върнали са част от откраднатите парични средства. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен, при нощния обход в град Сливен. Около 00,30 часа тази сутрин на бул. „Бр. Миладинови“ полицейските служители са извършили проверка на 21-годишен мъж. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители от РУ-Сливен работят по случай на причинена телесна повреда на повече от едно лице. Около 15, 24 часа на 10 ноември е получен сигнал за сбиване между група лица в сливенското село Тополчане. На място са изпратени патрулни екипи от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен, които установяват, че е възникнал конфликт между две групи, който е прераснал в саморазправа. Пострадали са шестима, между които и две деца. Всички са откарани в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ в град Сливен за оказване на медицинска помощ. Петима са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство, под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Извършват се процесуално-следствени действия. За осигуряване на обществения ред е създадена организация за засилено полицейско присъствие в село Тополчане с участие на служители на ГДЖСОБТ -Бургас.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 10.11.2026 г., в 12,44 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в масивна постройка, намираща се в землището на село Любенова махала. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. В помещението е имало включени ел. уреди, оставени без надзор. Унищожени са 50 кв. м. покривна конструкция, бяла и черна техника, домашно имущество и други.