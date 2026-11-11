Сливен, кратки вечерни новини, 11.11.2026 г., сряда

11.11.2026 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 215

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен информира работодателите от общината, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми и насърчителни мерки за заетост, обучение и обучение с последваща заетост по Закона за насърчаване на заетостта.

Общо 79 души са потърсили медицинска помощ в Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен през последното денонощие.

Редовното заседание на Общински съвет – Сливен ще се проведе на 12 ноември (четвъртък) от 9:00 часа в зала „Май“.

Заради обявения за 11 ноември Национален ден на траур бе взето решение традиционната пресконференция на председателя на местния парламент Димитър Митев и неговите заместници да бъде отменена и да не бъде представена програмата за утрешното заседание на местния парламент.

Сливен ще събере на 21 ноември представители на туристическия сектор от страната на професионалния форум TRAVELX Urban Experiences 2026, посветен на развитието на градския туризъм и превръщането на местните ресурси в устойчиви туристически продукти.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров и екипът на Областната администрация изразиха искрените си съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи, станали на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“.

Полицейска операция по линия „Данъци“ е проведена съвместно със служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ – ОДМВР-Сливен, ТД НАП-Бургас /фискален контрол /и ОДБХ-Сливен.

На 11 ноември се навършват 196 години от рождението на сливенския войвода Панайот Хитов.