Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев предлага финансова подкрепа за семействата на загиналите от Самуилово

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 28 минути | 49

Darenie

Стефан Радев внася предложение до Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова подкрепа на семействата на четиримата загинали жители на село Самуилово при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Предложението от страна на кмета предвижда на наследниците на всеки от загиналите да бъдат дарени по 2000 евро. Средствата са предназначени да подпомогнат близките в тежкия момент, включително за покриване на разходите по погребенията и ежедневните им нужди.

Предложението е допълнителна точка към дневния ред и предстои да бъде разгледано на редовното заседание на Общински съвет – Сливен на 12 ноември.

Реклама