Кметът Стефан Радев предлага финансова подкрепа за семействата на загиналите от Самуилово

11.11.2026 12:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 28 минути | 49

Стефан Радев внася предложение до Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова подкрепа на семействата на четиримата загинали жители на село Самуилово при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Предложението от страна на кмета предвижда на наследниците на всеки от загиналите да бъдат дарени по 2000 евро. Средствата са предназначени да подпомогнат близките в тежкия момент, включително за покриване на разходите по погребенията и ежедневните им нужди.

Предложението е допълнителна точка към дневния ред и предстои да бъде разгледано на редовното заседание на Общински съвет – Сливен на 12 ноември.