Румен Радев: Пътната безопасност започва от личната дисциплина, отговорност и предпазливост

11.11.2026 12:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 92

Министерският съвет отдаде почит с минута мълчание в памет на жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“

Пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост. Мислете за хората, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата. За това призова министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Министерският съвет почете с едноминутно мълчание жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, която взе 11 жертви.

Премиерът Радев заяви, че причините за инцидента ще бъдат установени от разследването, което е в ход, но това няма да върне живота на загиналите.

Затова Румен Радев апелира водачите на пътни превозни средства да шофират с уважение към живата и напомни, че пътищата не са състезателна писта. „Спазвайте безопасна дистанция, когато пазим другите, пазим себе си“, отбеляза премиерът.

Министър-председателят отново изрази съболезнования на близките на загиналите и благодари на медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, както и на доброволците, за бързите и професионални действия, с които те предотвратиха разрастването на трагедията, като не допуснаха повече жертви.