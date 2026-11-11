11.11.2026 13:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 78

Промени в бюджета на Община Сливен за 2026 г., актуализация на Плана за интегрирано развитие за периода 2021–2027 г. и изменение на Наредбата за упражняване правата на собственик на общината в търговските дружества с общинско участие. Това са сред акцентите в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет на 12 ноември, четвъртък. Заради обявения днес, 11 ноември, Национален ден на траур, беше взето решение традиционната пресконференция на председателя на Общинския съвет Димитър Митев и негови заместници, която обичайно се провежда в деня преди заседанието, да не се състои.

На редовната сесия съветниците ще разгледат още информацията за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие, анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, както и Общинската стратегия за борба с наркотиците за периода 2026–2030 г.

Сред предложенията са и утвърждаване на протокол на Общински фонд „Култура“, създаване на звено „Общинска полиция“, реконструкция на сградата на ППМГ „Добри Чинтулов“ и дарение на идеен проект за изграждане на нова сграда за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ – Сливен. По конкретно за дарението - Община Сливен ще предостави изработения „Идеен проект за строителство на нова сграда за нуждите на РДПБЗН-Сливен“ на Министерството на вътрешните работи (МВР), за да може разработката да бъде официално реализирана. Вносител на предложението е кметът Стефан Радев. Градоначалникът е внесъл и едно допълнително предложение относно отпускане на еднократна финансова подкрепа на семействата на четиримата загинали жители на село Самуилово при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Предложението от страна на кмета предвижда на наследниците на всеки от загиналите да бъдат дарени по 2000 евро.

В рамките на редовната сесия ще бъде гласуван още изборът на регистриран одитор, който да извърши независима финансова проверка и заверка на годишния отчет на „Пътнически превози“.

В предварителния дневен ред на сесията утре попадат общо 60 точки. Сред тях са управление и разпореждане с общинска собственост, отдаване под наем на общински имоти, откриване на процедури за концесии на територии в общината, изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци, отпускане на помощи и финансови средства на граждани.

Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч. Повече подробности по материалите от дневния ред, се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite