МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ организира безплатно измерване на кръвната захар

12.11.2026 08:30 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 77

По повод Световния ден за борба със захарния диабет – 14 ноември, МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ организира за поредна година инициатива за измерване на кръвната захар и консултации за здравословно хранене.

Желаещите да проверят нивото на кръвната си захар могат да го направят на 13 ноември 2026 г. (петък), от 13:30 до 16:30 ч.

Измерването ще се извършва в кабинет № 6, на втория етаж в Диагностично-консултативния блок на болницата.

Инициативата има за цел да насърчи профилактиката и ранното откриване на захарния диабет, както и да повиши информираността за значението на здравословното хранене и грижата за здравето.

Не пропускайте възможността да проверите кръвната си захар!