Съобщение от ВиК-Сливен във връзка с прекъснато водоподаване във висока зона.

11.11.2026 14:32 , ВиК - Сливен

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 206

Уважаеми потребители,

Във връзка с разпространена информация в медийното пространство, според която водоподаването ще бъде възстановено след три дни, Ви уведомяваме, че тази информация е НЕВЯРНА!

Екипите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД работят без прекъсване по отстраняването на аварията от момента на нейното установяване.

Очакваме проблемът да бъде отстранен до края на днешния ден – 11.11.2026 г. (сряда) и водоподаването да бъде възстановено.

Призоваваме Ви за търпение и Ви благодарим за проявеното разбиране!

Напомняме, че актуална и достоверна информация можете да получите единствено чрез официалния сайт на „ВиК – Сливен“ ООД, както и на обявените от дружеството телефони за връзка.