Съобщение от ВиК-Сливен във връзка с прекъснато водоподаване във висока зона.

Уважаеми потребители,
Във връзка с разпространена информация в медийното пространство, според която водоподаването ще бъде възстановено след три дни, Ви уведомяваме, че тази информация е НЕВЯРНА!
Екипите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД работят без прекъсване по отстраняването на аварията от момента на нейното установяване.
Очакваме проблемът да бъде отстранен до края на днешния ден – 11.11.2026 г. (сряда) и водоподаването да бъде възстановено.
Призоваваме Ви за търпение и Ви благодарим за проявеното разбиране!
Напомняме, че актуална и достоверна информация можете да получите единствено чрез официалния сайт на „ВиК – Сливен“ ООД, както и на обявените от дружеството телефони за връзка.