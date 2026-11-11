Сливенският митрополит Арсений и кметът на общината Стефан Радев посетиха днес МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за да изразят съпричастност и подкрепа към пострадалите при тежката катастрофа на магистрала "Тракия" от вчера и техните семейства.
Двамата бяха посрещнати от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров, който ги запозна със състоянието на пациентите и с предприетите медицински грижи за тяхното лечение и възстановяване.
По време на срещата митрополит Арсений направи подаръци на ранените и отправи молитвени благопожелания за скорошното им възстановяване. Владиката изрази духовната си подкрепа към тях и техните близки.
Ръководството на болницата изразява благодарност за проявеното внимание, съпричастност и подкрепа в този тежък за пострадалите и техните семейства момент.
Медицинските екипи на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ продължават да полагат необходимите грижи за пациентите с професионализъм, отговорност и отдаденост.
В подобни моменти подкрепата и човешката съпричастност имат особено значение както за пострадалите, така и за техните близки и за всички, които се грижат за тях.