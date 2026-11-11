11.11.2026 16:15 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 79

Сливенският митрополит Арсений и кметът на общината Стефан Радев посетиха днес МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, за да изразят съпричастност и подкрепа към пострадалите при тежката катастрофа на магистрала "Тракия" от вчера и техните семейства.

Двамата бяха посрещнати от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров, който ги запозна със състоянието на пациентите и с предприетите медицински грижи за тяхното лечение и възстановяване.

По време на срещата митрополит Арсений направи подаръци на ранените и отправи молитвени благопожелания за скорошното им възстановяване. Владиката изрази духовната си подкрепа към тях и техните близки.

Ръководството на болницата изразява благодарност за проявеното внимание, съпричастност и подкрепа в този тежък за пострадалите и техните семейства момент.

Медицинските екипи на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ продължават да полагат необходимите грижи за пациентите с професионализъм, отговорност и отдаденост.

В подобни моменти подкрепата и човешката съпричастност имат особено значение както за пострадалите, така и за техните близки и за всички, които се грижат за тях.