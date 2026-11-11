„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в 16.30ч. на 11.11.2026 г. започна възстановяване на водоподаването на Висока зона гр. Сливен, която включва кварталите Клуцохор, Комлука, Звездите, Република, Кольо Фичето, Ново село, Българка, Сини камъни и Вилна зона -Дюлева река .
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Възстановяване на водоподаването на Висока зона гр.Сливен на 11.11.2026г.
, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 37 минути | 67