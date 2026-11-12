ХОРИЗОНТИ КЪМ ЗНАНИЕТО

12.11.2026 07:27 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 21 минути | 0

В СУ „Йордан Йовков“ – Сливен отвори врати новият Хуманитарен център „Знание“ – съвременна, достъпна и мотивираща учебна среда, която открива нови хоризонти пред знанието, общуването, творчеството и вдъхновението.

Центърът е изграден по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика и по технологии и предприемачество“, Дейност 2 „Създаване на център за хуманитарни науки“.

Създадените специализирани тематични пространства по български език и литература, английски език, история и цивилизации, както и ателие „Хоризонти“ – пространство за дебати, дискусии и социално учене, ще насърчават развитието на критическото мислене, усъвършенстването на комуникативните умения, формирането на културна и гражданска компетентност и стимулирането на интереса към хуманитарните науки. Тук учениците ще имат възможност да изразяват и защитават позиции, да дебатират, да обменят идеи и да учат чрез активно участие и сътрудничество.

Официалното откриване събра членове на Обществения съвет, родители, учители и ученици, които споделиха радостта от създаването на това ново и вдъхновяващо училищно пространство.

Новата образователна среда поставя основите на различен начин на преподаване и учене – с повече активност, общуване, самостоятелно мислене и възможности за изграждане на трайни знания и умения.

Новият Хуманитарен център е пространство, в което думите имат сила, идеите намират посока, а всеки ученик открива своите хоризонти!