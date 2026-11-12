Решения на Министерския съвет от заседанието на 11 ноември 2026 г.

12.11.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

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Министерският съвет прие Решение за определяне на състава на комисия по погребението на Вежди Летиф Рашидов – председател на 48-ото Народно събрание

Министерският съвет прие Решение за определяне на състава на комисия по погребението на Вежди Летиф Рашидов – председател на 48-ото Народно събрание на Република България. За председател на комисията е определена Михаела Доцова - председател на Народното събрание, а за членове: Иво Христов, заместник министър-председател и Евтим Милошев, министър на културата.

Изменя се Наредбата за сигурността на комуникационните

и информационните системи

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение на Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи.

С промените функциите на орган по акредитиране на сигурността на комуникационните и информационните системи се възлагат на специализирана дирекция „Технически операции“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, предвид структурните промени в Агенцията, направени с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2026 г.

Приети са промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“. С него общата щатна численост се намалява с 35 щатни бройки. Оптимизирането ще се осъществи чрез съкращаване на свободни и трайно незаети бройки, както и чрез преструктуриране на административни звена, което няма да наруши ефективното изпълнение на законоустановените функции на Агенцията.

Новата структура отговаря на предизвикателства пред митническата администрация - огромния ръст на онлайн търговията, мащабната законодателна реформа за трансформиране на митническата система, тенденцията към постоянно увеличаване на обема на международната търговия и транзитния трафик на превозни средства и товари през страната в условията на членство в Шенгенското пространство.

С промените се оптимизират функциите на дирекциите в Централното митническо управление и се преструктурират митнически учреждения. Функциите по противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори ще бъдат централизирани. Закриват се дирекциите „Административно обслужване и комуникации“ и „Последващ контрол“, като функциите им ще бъдат преразпределени към други звена в Централно митническо управление.

Предвижда се представителство на митническата администрация в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), което ще позволи да се развие и засили оперативното сътрудничество и обмена на оперативна информация с партньорски служби както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни.

Оптимизирането на административния капацитет на централно и териториално ниво ще осигури повишаване на приходите, ефективен вътрешен контрол, целесъобразна селекция на икономически оператори и данъчнозадължени лица, като се спазват принципите на прозрачност, справедливост и отговорност.

С цел да се постигне по-ефективно съотношение между административния ресурс и реално изпълняваните функции се съкращават и 119 щатни бройки в Националната агенция за приходите, като това става с промяна на ПМС № 215/1999 г., в което е описана общата численост на персонала в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Одобрен е Меморандум за разбирателство с Института Фраунхофер за производствени системи и технологии за проектиране

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Института Фраунхофер за производствени системи и технологии за проектиране (Fraunhofer IPK) относно сътрудничество в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания.

Меморандумът има за цел да установи рамка за сътрудничество, съгласно която Институтът Фраунхофер за производствени системи и дизайнерски технологии (Fraunhofer IPK) предоставя консултации и оказва подкрепа на българската страна в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания, като по този начин подпомага модернизирането на българската промишленост в посока към Индустрия 4.0, повишаването на производителността и развитието на иновационния капацитет.

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините. С Наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1230 относно машините. Считано от 20 януари 2027 г. се отменя действащата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г., с която в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2006/42/ЕО.

Новата нормативна уредба въвежда ясни задължения за всички категории икономически оператори, включително за вносителите и дистрибуторите. Създават се и условия за по-широко използване на цифрови документи, като се предвижда възможност инструкцията за експлоатация, инструкцията за монтаж и съответната документация за доказване на съответствието на машините да бъде предоставяна в цифров формат. Това ще допринесе за намаляване на административната и финансовата тежест за производителите, включително чрез спестяване на разходи за отпечатване и разпространение на документацията.

С Наредбата се регламентира и редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието. Предвижда се правна възможност за кандидатстване по съкратена процедура от лица, които вече са получили разрешение за оценяване на съответствието съгласно Директива 2006/42/ЕО, при условие че кандидатстват за същия продуктов обхват.

За осигуряване на по-плавен преход към новите изисквания е предвидена и възможност машините, произведени в съответствие с изискванията на отменената директива, да бъдат предоставяни на пазара до изчерпване на наличните количества.

С приемането на Наредбата се създава необходимата национална нормативна рамка за прилагането на новите европейски изисквания в областта на машините и се осигурява предвидим преход за икономически оператори и нотифицираните органи към новите правила.

Министерският съвет призна Главното мюфтийство за

орган за халал сертифициране

Правителството прие решение за признаване на Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България като орган за халал сертифициране. Решението е свързано с нарастващото значение на халал сертифицираното в международната търговия и с необходимостта българските производители да отговарят на изискванията за достъп до пазари със значително търсене на халал продукти. Сред тях са Индонезия, Малайзия, както и държавите от Близкия изток и Северна Африка.

Признаването създава предпоставки за улесняване на процеса по сертифициране на български продукти и за подобряване на възможностите за тяхната реализация на международните пазари, на които наличието на валиден халал сертификат е условие за достъп. Очаква се решението да допринесе за укрепване на доверието в издаваните сертификати и за улесняване на взаимодействието с международни партньори.

Мярката има значение за българските предприятия, които търсят възможности за разширяване на износа, диверсифициране на пазарите и повишаване на конкурентоспособността си. Тя е част от усилията за създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса и за по-пълноценно участие на българските производители в международните търговски отношения.

Одобрени са допълнителни разходи във връзка с предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 51 636 786 евро за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти. Същите са разпределени в съответствие с Решението, прието на извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет съгласно Протокол № 1 от 16 октомври 2026 г.

Променя се редът за определяне на зоните във въздушното пространство, в които се ограничава въздухоплаването за нуждите на Българската армия

Приети са изменения и допълнения на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. Промените се отнасят до реда за определяне и обявяване на зоните във въздушното пространство, в които се ограничава въздухоплаването за нуждите на Българската армия.

При провеждането на военни учения, зоните във въздушното пространство, в които се забранява или ограничава въздухоплаването, ще се определят от Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП), който е национален орган на стратегическо ниво за управление и използване на въздушното пространство и прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство. Временно забранените за въздухоплаване зони ще се обявяват по план, изготвен от Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България.

Измененията и допълненията на постановлението на МС са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за гражданското въздухоплаване.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерство на отбраната

Министерският съвет одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г., предвидени в централния бюджет за лечение и отдих на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в лечебните заведения и почивните бази към Министерството на отбраната.

Финансовите средства са в размер на 51 128 евро и са за възстановяване на извършените през 2025 г. разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за дейности и услуги на правоимащи лица по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Предстои в централния бюджет за 2026 г. по бюджетна програма на Министерството на отбраната „Медицинско осигуряване“ да бъдат възстановени 17 335 евро, а по програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ - 33 793 евро.

Одобрена е българската позиция за 20-та Среща на върха на

Международната организация на Франкофонията

Правителството одобри позициите и състава на българската делегация за 20-та Среща на върха на Международната организация на Франкофонията и за 48 -та сесия на Конференцията на министрите на Франкофонията

Министерският съвет взе решение за позициите и състава на делегацията на Република България за участие в 20-та Среща на върха на Международната организация на Франкофонията и в 48-та сесия на Конференцията на министрите на Франкофонията, които ще се проведат в периода 14-16 ноември 2026 г. в Камбоджа.

На 14 ноември 2026 г., в Пном Пен, Камбоджа, ще се проведе 48-та сесия на Конференцията на министрите на Франкофонията. Целта на конференцията е да подготви Срещата на върха на Международната организация на Франкофонията. Делегацията ни на форума ще бъде водена от заместник-министъра на външните работи Иванка Ташева.

На 15 и 16 ноември 2026 г., президентът на Република България Илияна Йотова и водената от нея делегация ще представляват България на Срещата на върха на организацията. На нея ще бъдат приети Декларацията, посветена на реинвестирането в мир за споделен просперитет и трайна стабилност, както и Резолюция относно кризисни ситуации, разрешаване на кризи и укрепване на мира във френскоговорящия свят и отправен Апел на тема „Защита на културното наследство и насърчаване на културното многообразие“.

Министерският съвет освободи от изискването за виза граждани на Република Косово - притежатели на дипломатически и служебни/официални паспорти

Министерският съвет на Република България одобри решение за освобождаване от изискването за виза на граждани на Република Косово - притежатели на дипломатически и служебни/официални паспорти, както и на членовете на техните семейства.

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване, който в случая е от националната компетентност на държавите членки на Европейския съюз. То е прието във връзка с отправено от Република Косово предложение за освобождаване от визово изискване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, назначени на работа в дипломатическото представителство на Република Косово в Република България.

Република Косово също не изисква визи от служителите, назначени на работа в Посолството на Република България в Прищина, както и от членовете на техните семейства.

С либерализирането на визовия режим за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти на Република Косово се създават допълнителни условия за активизиране на политическия диалог и развитието на секторното сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес между Република България и Република Косово.

Правителството одобри подготовката и провеждането в България на

Среща на върха по свързаността

Министерският съвет одобри подготовката и провеждането в България през първото тримесечие на 2027 г. на Среща на върха по свързаността с активна политическа ангажираност на Европейската комисия. Срещата ще бъде насочена към развитието на транспортните, логистичните, енергийните, цифровите и индустриалните връзки между Европейския съюз, Турция, Близкия изток, държавите от Залива, Южния Кавказ и Централна Азия.

Инициативата е насочена към своевременното пълноценно позициониране на България като европейска входна точка и център за транспортна, логистична, енергийна и цифрова свързаност. Географското положение на страната ни създава възможности за свързване на направленията изток-запад към единния пазар на ЕС и юг-север към Румъния, Молдова и Украйна, включително чрез връзките през Капитан Андреево, Варна и Бургас.

В срок до два месеца от приемането на решението временна междуведомствена работна група ще изготви списък от съществуващи приоритетни проекти и материали за представянето им. Министърът на външните работи ще внесе списъка в Министерския съвет за одобрение за представяне на събитието с цел привличане на външен капитал, включително частен капитал и средства от Европейския съюз. В рамките на срещата ще бъде организиран инвестиционен панел за представяне на одобрените проекти пред потенциални партньори.

Общата политическа координация по подготовката и провеждането на срещата ще се осъществява от министър-председателя. Работната група ще се ръководи от заместник-министър на външните работи, определен със заповед на министъра на външните работи. Министърът ще координира подготовката и ще докладва на министър-председателя. Групата ще използва наличните разработки и информация на компетентните институции, без да заменя действащите механизми за управление на инвестициите.

Решението се отнася до подготовката и провеждането на събитието и представянето на съществуващи проекти. То не одобрява финансирането или реализацията на тези проекти.

С инициативата България цели да превърне географското си положение в устойчиво икономическо предимство и да допринесе за по-сигурни и диверсифицирани връзки между Европа и нейните източни и южни партньори.

Министерският съвет одобри нова методика за оценка на фентанила

Министерският съвет одобри измененията и допълненията в Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. С тях се въвежда и нова методика за оценка на високо рисковите вещества, като особено място е отделено на фентанила.

Определянето на по-висока стойност за фентанила се основава на неговия свръхвисок потенциал и вредно действие, засягащо централната нервна система на човека. Докато при хероина и кокаина процентът на активното вещество в препарата, при който се проявява психоактивност, е над 20% (и не е с летален ефект), то при фентанила същият е под 1%, поради което не следва да се пренебрегва бързоразвиващата се смъртоносна свръхдоза дори и при микроскопични количества от това вещество.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на

Агенцията за социално подпомагане

Правителството прие Постановление за промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП), с които се оптимизира структурата и числеността на нейните териториални поделения. Целта на измененията е да се повиши качеството и ефективността на дейността на регионалните звена на АСП при предоставяне на административни услуги за гражданите, както и да се оптимизират разходите за тяхната издръжка.

С цел подобряване на структурата и организацията на работа се предвижда броят на регионалните дирекции за социално подпомагане да се намали от 28 на 13 бр. Решението за това е взето след анализ на тяхната натовареност. Функциите и дейността на закритите дирекции ще бъдат изпълнявани от останалите териториални структури на АСП. По този начин ще се осигури по-ефективно разпределение на човешките ресурси и ще се създават условия за качествено обслужване на хората, които се нуждаят от подкрепа.

Промените ще доведат и до намаляване на административните разходи на Агенцията за социално подпомагане.

Правителството разширява подкрепата за нуждаещите се с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се въвеждат по-ясни правила за предоставяне на социални помощи и се определят хората, които имат право да ги получат.

С измененията се регламентира редът за предоставяне на новата целева помощ за посрещане на великденските и коледните празници. Право да я получат ще имат хора от осем определени групи, получаващи социално подпомагане. Това са хора, които получават еднократни, месечни или целеви социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане; хора, които получават помощ за отопление за текущия сезон; младежи, между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, подкрепени е помощ за покриване на първоначални потребности. Право на новата целева помощ ще имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия за починал родител; деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства; ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи и форми на подкрепа в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, подкрепата за хората е увреждания и закрилата на детето.

С новите разпоредби се разширява и обхватът на подкрепата за младежи, които започват самостоятелен живот. Право на помощ за покриване на разходите за този преход вече ще имат не само младежите, които напускат социална услуга или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, но и младежите, които напускат приемно семейство. Промените ще допринесат за по-голяма правна сигурност, еднакво прилагане на правилата и по-добър достъп до социална подкрепа за хората и семействата, които имат право на нея.

България ще се присъедини към конвенцията MERCATOR OCEAN

за изследване и наблюдение на океана

Министерският съвет одобри подписването на Конвенцията за създаване на международния център MERCATOR OCEAN за изследване, наблюдение и прогнозиране на океана.

С конвенцията се създава нова междуправителствена организация, която обединява държави като Франция, Норвегия, Гърция, Испания и Португалия. Целта е да се разработват съвременни океанографски модели и цифрови системи, за да се предоставя надежда информация в подкрепа на научните изследвания, климатичната устойчивост, морската безопасност и политиките за опазването на околната среда.

След подписването на Конвенцията от Министерския съвет ще бъде внесено предложение в Народното събрание за нейната ратификация по реда на Закона за международните договори на Република България.

Присъединяването на страната ни ще даде възможност на българската научна общност за пряк достъп до съвременни океанографски модели, суперкомпютърни симулации, морски данни и технологии, базирани на изкуствен интелект. Това ще създаде нови възможности за научни изследвания, свързани с Черно море и полярните региони, както и за участие на български учени в международни научни и технологични инициативи.

Одобрени са резултатите от участието на България в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, което се проведе в Дъблин, Ирландия. От българска страна в срещата участва заместник-министърът на образованието и науката академик Николай Витанов.

В рамките на първата сесия министрите на образованието обсъдиха резултатите от PISA 2025 и необходимостта от подобряване на образователните резултати, повишаване на качеството на преподаването и осигуряване на равни възможности за всички ученици. Европейската комисия и държавите членки подчертаха, че развитието на основните умения е стратегически приоритет за конкурентоспособността на ЕС и социалното приобщаване. Беше откроено и значението на подкрепата за учителите и отговорното използване на цифровите технологии и изкуствения интелект.

В рамките на работни дискусии България участва в обсъждането на осигуряването на достъп и участие на всички в образованието и обучението през целия жизнен цикъл, с акцент върху приобщаването, равнопоставеността и подкрепата за уязвимите групи.

Във втората сесия министрите обсъдиха прогнозирането на потребностите от умения и ролята на европейските данни и анализи за адаптиране на образователните системи към технологичните, икономическите и демографските промени. Подчертано бе значението на връзката между образованието и пазара на труда, развитието на професионалното образование и обучението през целия живот.

Бяха обсъдени също противодействието на радикализацията в училищата и перспективите за участие на Обединеното кралство и Швейцария в програма „Еразъм+“.

Правителството инвестира над 14 млн. евро в модернизация на

образователната инфраструктура

Правителството одобри над 14 млн. евро за изграждане и разширяване на детски градини и училища, обновяване на спортната инфраструктура и ремонт на студентски общежития.

Над 7,2 млн. евро са предназначени за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Средствата се предоставят основно по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 г. , като целта е създаване на по-добри условия за обучение и грижа за децата.

Над 4 млн. евро се насочват към изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Финансирането е по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища и са за модернизиране на училищната спортна инфраструктура и създаване на по-добри условия за физическа активност и спорт на учениците.

Отново по програма на МОН близо 2,7 млн. евро се предоставят на държавните висши училища за обновяване на студентски общежития по и са предназначени за подобряване на условията за живот на студентите.

3768 директори на образователни институции с допълнителни възнаграждения

за постигнати добри резултати

3768 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати в работата си през учебната 2025/2026 година. За целта Министерският съвет одобри 4 040 963 евро.

Допълнителните възнаграждения са за 1692 директори на детски градини, 1938 - на училища, 99 - на центрове за подкрепа за личностно развитие, 23 - на ученически общежития, 8 - на астрономически обсерватории и 8 - на центрове за специална образователна подкрепа.

Възнагражденията се изплащат ежегодно след оценяване на дейността на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините.

Над 1,3 млн. евро се отпускат за стипендии в училища

с високи резултати на матурите

Правителството отпусна 1 323 960 евро за стипендии в 81 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 15 евро до 45 евро.

Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г.

Средствата са необходими за изграждане на национален Европейски портфейл за цифрова самоличност и свързаната с него рамка на доверие, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2024/1183, и актовете за изпълнението му.

С 40 млн. евро се увеличава делът на държавата

в капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД

Със свое решение Министерският съвет увеличи капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София. За целта делът на държавата, като едноличен собственик на капитала на дружеството, нараства с 40 млн. евро от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. Промените по бюджета на ведомството са одобрени с правителствено постановление, с което се предоставят средства за придобиване от държавата на 78 233 емитирани нови акции на обща стойност 40 млн. евро, като всяка от тях е с номинал 511,29 евро.

Увеличението на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ще допринесе за повишаване на капацитета му за финансиране на проектите от програмен период 2021-2027 на местни власти и публични търговски дружества, както и за тяхното качествено реализиране. Същевременно ще се създаде възможност за изпълнение на поетите ангажименти за управление на финансови инструменти, както и на нови такива. Благодарение на решението ще се гарантира подкрепа за общините за одобрените им проекти и успешното приключване на програмния период.

Досега Фондът е подкрепил изпълнението на над 1700 проекта на българските общини и е предоставил финансиране за близо 1,4 млрд. евро. Голяма част от настоящия му капитал беше концентриран в успешната реализация на проектите от Плана за възстановяване и устойчивост.

МРРБ ще си сътрудничи с ОИСР за укрепване на регионалното развитие

Министерският съвет одобри Споразумение за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изпълнение на проект „Укрепване на многостепенното управление за регионално развитие в България: Подкрепа за разработването и изпълнението на план за действие“.

В рамките на проекта ОИСР ще анализира нормативната и институционалната рамка в областта на регионалното развитие, ще формулира препоръки и ще подпомогне разработването на план за действие с конкретни мерки за укрепване на многостепенното управление и усъвършенстване на регионалната политика. Предвидена е и практическа подкрепа за изпълнението на тези мерки.

Очаква се проектът да укрепи институционалния капацитет, да подобри координацията между националното, регионалното и местното ниво и да насърчи участието на заинтересованите страни в регионалното развитие. Резултатите ще подпомогнат подготовката на България за програмния период 2028-2034 г. чрез определяне на необходимите нормативни и институционални промени, както и адресирането на препоръките на ОИСР в областта на регионалното развитие и многостепенното управление в процеса на присъединяване към Организацията.

Упълномощен за подписване на Споразумението е министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Споразумението влиза в сила след неговото подписване и последващото ратифициране със закон от Народното събрание.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да предостави имот - публична държавна собственост, безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Архиви“ в гр. София. Имотът с площ 4813 кв. м се намира в район „Сердика“, ул. „Кирил Пърличев“ № 22. До момента е стопанисван от Регионалното управление на образованието - София-град, но е с отпаднала необходимост за институцията и системата на предучилищното и училищното образование. ДА „Архиви“ ще ползва терена за изграждане на съвременна архивохранилищна база.

Правителството предоставя на Община Приморско управлението върху четири поземлени имота - публична държавна собственост за срок от 10 години. Терените се намират в гр. Китен и ще бъдат използвани за изпълнение на проект за осигуряване на свободен достъп до акваторията в северната част на града. Чрез него ще се създадат условия за поддържането на вече изградената инфраструктура. При изпълнението на обекта ще трябва да се гарантира основната брегоукрепителна функция, конструктивната цялост и носимоспособността на съществуващите брегоукрепителни съоръжения. Предвижда се областният управител на Бургас и кметът на община Приморско да организират предаването и приемането на имотите в едномесечен срок, а областният управител да отрази промяната в актовете за публична държавна собственост за имотите.

2432 деца с изявени дарби ще получат държавна подкрепа през 2026 г.

Министерският съвет прие Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2026 година. За изпълнението й са предвидени 1 022 600 евро от централния бюджет.

Програмата осигурява финансова подкрепа за общо 2432 деца, постигнали високи резултати в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта.

С приемането на Програмата се конкретизират мерките за закрила и се утвърждава списъкът на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени средства през 2026 г., съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца е изявени дарби.

Подкрепата се предоставя под формата на еднократно финансово подпомагане в размер до 99,70 евро и едногодишни стипендии в размер на 69,02 евро месечно. Еднократната помощ е предназначена за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, както и в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Стипендиите се предоставят за срок от 12 месеца.

Право на подкрепа имат деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място в национални или международни конкурси, олимпиади и състезания, както и носители на златни, сребърни или бронзови медали от международни прояви в тези области. В спорта мерките обхващат класирани на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, както и на първо място във финали на държавни индивидуални първенства или ученически игри.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2026 година и се отличават с високи критерии при определянето на победителите. Списъкът е прецизиран от експертно-консултативни комисии в областта на науката, изкуството и спорта. Подборът отчита спецификата на развитието и изявата на дарбите в детска и ученическа възраст, както и интереса на учениците към активни занимания в тези области;

От общия брой 2432 деца, включени във финансовите разчети, 70 са предвидени за еднократно финансово подпомагане, 1144 - за стипендии по Програмата за 2026 г., а за 1218 деца са осигурени средства за изплащане на стипендии и еднократна финансова подкрепа по Програмата за 2025 г.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са в размер на 1 022 600 евро и се осигуряват от централния бюджет за 2026 г., в рамките на предвидените за тази цел средства.

Приетата Програма е логично продължение на последователната държавна политика за закрила на деца с изявени дарби, осъществявана от 2005 г. насам. Чрез нея държавата насърчава развитието на творческия, научния и спортния потенциал на младите хора и създава условия за по-нататъшното им израстване и реализация.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Проектът предвижда организационно преструктуриране на администрацията с цел повишаване на ефективността при изпълнение на законово възложените функции на фонда, подобряване на координацията между централното управление и териториалните звена, оптимизиране на административните процеси, укрепване на контролната дейност и уеднаквяване на административната практика.

С проекта се предлага създаване на Главна дирекция „Заявяване, оторизация и проследяване“ и Главна дирекция „Експертен контрол на изпълнението и проверки“, както и преструктуриране на отделни административни звена с цел по-ефективно управление на основните административни и контролни процеси. Предвидено е обединяване на дейностите по държавните помощи, кредитните схеми и компенсациите в рамките на една административна структура за по-добра координация и оптимизиране на работните процеси.

Като част от организационното преструктуриране се предвижда оптимизиране на числеността на персонала на Държавен фонд „Земеделие“ от 1 693 на 1 573 щатни бройки, или намаление със 120 щатни бройки. Намаляването на числеността е резултат от преструктурирането на административните звена, преразпределението на функциите и възможността за по-ефективно използване на човешкия ресурс. Същото не засяга законово възложените функции и правомощия на фонда, а е насочено към ефективно използване на административния ресурс и оптимизиране на разходите за персонал.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на ЕС

Министерският съвет прие решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие на Република България да участва по дело С-855/26, Lesoochranarske Zoskupenie II, пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Словакия, с основен въпрос следва ли заинтересованата общественост - сдружение за защита на околната среда, да има право на жалба по съдебен ред, само ако е имала „право на участие в административното производство въз основа на специална разпоредба за това“.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на

Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Средствата в размер на 1 000 000 евро ще бъдат предназначени за подпомагане на организирането и провеждането на Световна купа по сноуборд алпийски дисциплини Банско 2027 г. Проявата допринася за популяризиране