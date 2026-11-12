AMD пусна 6-то поколение AMD EPYC процесори

12.11.2026 10:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 56

AMD обяви пазарната премиера на 6-то поколение процесори AMD EPYC „Venice“, разширявайки водещото си портфолио от сървърни процесори за ново поколение натоварвания – в корпоративния сектор, облачните среди и сферата на агентния AI.

Водещи производители на сървъри вече доставят системи с тези чипове, и 6-то поколение EPYC въвежда новата архитектура „Zen 6“ в портфолио, оптимизирано за различни видове работни натоварвания, така че клиентите да разполагат с най-подходящия процесор за всяка конкретна задача.

Сред основните характеристики на новите процесори са:

• Повишена производителност за корпоративни нужди и агентен AI: Процесорите AMD EPYC от 6-то поколение осигуряват до 2,2 пъти по-висока производителност в сравнение с конкурентните решения, както и до ~3,3 пъти повече „агенти на ват“ при работа с агентни AI решения.

• Специализирани решения за различни роли в сферата на AI агентите: Портфолиото обхваща услуги с общо предназначение, хост възли за графични процесори (GPU) и изолирани среди (т.нар. „пясъчници“) за AI агенти, като процесорите са оптимизирани за специфичните изчислителни изисквания на всяко от тези нива.

• Широка екосистема: Водещи световни производители на сървъри вече предлагат системи с процесори AMD EPYC от 6-то поколение. Същевременно Microsoft Azure и OCI предоставят достъп до тези процесори на своите клиенти в рамките на цялата инфраструктура за изкуствен интелект.

• AMD също обяви нови EPYC Embedded процесори: Серията EPYC Embedded 9006 е проектирана за високопроизводителни вградени приложения – включително оборудване за тестване на полупроводници, мрежова сигурност и системи за съхранение на данни за корпоративни нужди – като предлага до 256 ядра, свързаност от следващо поколение и седемгодишен жизнен цикъл на продукта.

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