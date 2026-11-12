Сливен, кратки вечерни новини, 12.11.2026 г., четвъртък

12.11.2026 16:20 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 163

Празнично благотворително шоу с участието на изпълнители и спортни клубове от Сливен и Бургас ще събере жители и гости на града на 1 декември.

Четиримата жители на сливенското село Самуилово, загинали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат погребани днес.

В Психологическо студио „KatrInside“ се проведе психотелесна практика под надслов „Тялото ми говори – аз го чувам“, посветена на връзката между тялото, ума и духа.

Сливенският митрополит Арсений и кметът на Сливен Стефан Радев посетиха вчера пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, които са настанени в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Общинският съвет в Сливен проведе днес редовно заседание на 12 ноември, четвъртък, от 9:00 часа в зала „Май“.

Сдружение „Жажда за живот“ ще представи на 13 ноември от 14:00 часа в зала „Графити“ на хотел „Национал“ в Сливен онлайн платформа за подаване на жалби, сигнали и обратна връзка, свързани с достъпа до здравни и социални услуги.

С погача, цветя, националното знаме, под аплодисментите на съотборници, треньори, гости и приятели, СК по лека атлетика "Михаил Желев“ посрещна в Сливен своя сребърен медалист в скока на дължина от Младежките олимпийски игри в Дакар – Стилиян Орлинов.