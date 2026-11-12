12.11.2026 12:31 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 89

С много усмивки, вълнение и любов към книгите учениците от V „в“ клас се включиха в националната инициатива „Ден на четенето – България“, която през 2026 г. преминава под мотото „Четенето променя бъдещето“.

Специалният час на класа се превърна в истински празник на словото и въображението. Всеки петокласник донесе своя любима книга и сподели пред съучениците си защо именно тази история го е докоснала. Учениците четоха на глас избрани вълнуващи откъси, обсъждаха любимите си литературни герои и разсъждаваха за това как четенето ни помага да мечтаем, да мислим критично и да откриваме нови светове.

В края на часа децата се обединиха около идеята, че книгите са най-добрият приятел и ценен ключ към знанието, и си обещаха да отделят поне по 15 минути за четене всеки ден. Инициативата зареди всички с положителни емоции и доказа, че когато четем заедно, светът става по-интересен и цветен.