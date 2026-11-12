Швейцарско-българска програма за сътрудничество „Профилактика и укрепване на здравето“

12.11.2026 12:42 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 87

В час на класа, във връзка с работата по швейцарско-българската програма за превенция на здравето, по която училището ни работи, учениците от 6."Г" клас се запознаха с темата "Различни модели на хранене".

Децата си припомниха какво означава здравословно хранене и научиха за алтернативните хранителни модели. Учениците разискваха своя опит в спазване на хранителен режим, посочваха причини- религиозни, здравословни, културни и др, които могат да наложат определен модел на хранене.

Шестокласниците бяха предизвикани да опитат за ден да се придържат към един от моделите - вегетарианство, безглутенов, нисковъглехидратен, средиземноморски и др. (по избор).

С ясното съзнание, че предизвикателството може и да е неуспешно, учениците и класният им ръководител София Делева започнаха да съчиняват примерно меню по избран хранителен модел, който да следват.