Община Сливен разширява видеонаблюдението, подготвя се изграждането на нова база на пожарната

12.11.2026 13:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 10 минути | 0

Община Сливен продължава да надгражда системата за видеонаблюдение на своята територия с цел повишаване на сигурността и по-ефективно взаимодействие с органите на реда. Това стана ясно по време на днешното заседание на Общинския съвет, в рамките на което кметът Стефан Радев даде повече разяснения по темата пред журналисти. Предвижда се разширяване на възможностите за своевременно наблюдение чрез закупуването на 15 компютърни конфигурации за нуждите на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“. Те ще бъдат оборудвани с лицензирана операционна система Microsoft Windows, което ще позволи по-ефективно използване на наличните системи за видеонаблюдение, включително при съвместната работа с органите на реда. Коментарът на кмета беше и в контекста на двете неприети днес предложения за създаване на звено „Общинска полиция“. По думите му подобна структура би довела до допълнителна финансова тежест за общинския бюджет, тъй като Общината трябва да осигурява средствата за месечните възнаграждения на служителите. Това би могло да наложи увеличение на местните данъци и такси. „В дългосрочен план вярвам, че имаме нужда от такова звено, което ще е от полза за общината. Големият проблем е евентуалното увеличение на размера на данъците и таксите, за което съм заявил категорично, че не предвиждаме да има за нашите съграждани през следващата година“, подчерта Радев.

Сред по-важните решения на местния парламент беше одобрението на дарението от Община Сливен на идейния проект за изграждане на нова сграда за нуждите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. Разработката ще бъде предоставена на Министерството на вътрешните работи, за да може да послужи като основа за реализиране на проекта. Вносител на предложението е кметът Стефан Радев. Той припомни, че Общината вече е осигурила терен и е финансирала изработването на идейния проект. Следващата стъпка е той да бъде предаден на МВР с очакването да бъде включен в капиталовата програма на министерството. „Това, което направихме от наша страна беше да отредим терен и да финансираме идейния проект. Следва да го предадем на Министерството на вътрешните работи, респективно, на тяхното поделение за пожарна безопасност. Надяваме да го включат в капиталовата си програма и да изградят така дългоочакваната и необходима нова база на пожарната. Към момента тук тя е разпръсната на няколко места, което определено създава затруднения“, посочи градоначалникът. Той подчерта, че изграждането на новата база трябва да бъде приоритет за държавата, особено след трагедията от последните дни на автомагистрала „Тракия“.

По предложение на кмета Общинският съвет гласува и отпускането на финансова подкрепа за семействата на загиналите жители на община Сливен при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ на 10 ноември. Към днешна дата броят на жертвите е пет. Предвижда се наследниците на всеки от загиналите да получат дарение в размер на 2000 евро.

Сред одобрените предложения беше и реконструкцията на сградата на ППМГ „Добри Чинтулов“. Кметът Стефан Радев уточни, че дейностите ще обхванат обновяване на подпокривното пространство, повишаване на енергийната ефективност и подобряване на функционалността на училищната сграда. Той информира още, че изграждането на физкултурния салон на математическата гимназия е на финален етап, както и строителството на съоръжението към Езиковата гимназия.

В рамките на редовното заседание общинските съветници одобриха също промени в бюджета на Община Сливен за 2026 г., актуализация на Плана за интегрирано развитие за периода 2021–2027 г., както и изменение на Наредбата за упражняване правата на собственик на общината в търговските дружества с общинско участие.

Местният парламент разгледа още информацията за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие, анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, както и Общинската стратегия за борба с наркотиците за периода 2026–2030 г.

Сред приетите решения беше и изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Пътнически превози“. Съветниците гласуваха и редица предложения, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост, отдаването под наем на общински имоти, откриването на концесионни процедури за територии в общината, изграждането на площадка за третиране на строителни отпадъци, както и отпускането на помощи и финансови средства на граждани.

Заседанието се проведе в зала „Май“ и беше излъчвано на живо. Повече подробности за материалите от дневния ред могат да бъдат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite