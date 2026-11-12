12.11.2026 14:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 68

Потвърдени са най-малко 20 651 случая на депортирани украински деца, а около 1,6 милиона остават под руска окупация

Връщането на украинските деца трябва да бъде част от истинско мирно споразумение

Европейският парламент твърдо подкрепя Международния наказателен съд и неговата работа

Eвродепутатите заявяват, че извършителите, отговорни за депортирането или принудителното прехвърлени украински деца по време на войната, трябва да бъдат подведени под отговорност.

Осъждайки категорично системното депортиране, принудителното прехвърляне, незаконно осиновяване, насилствена русификация, индоктриниране и милитаризиране на украински деца от страна на Русия, резолюцията, приета с 536 гласа „за“, 8 „против“ и 37 „въздържал се“, изисква незабавно прекратяване на тези практики и отново подчертава пълната отговорност на Русия за зачитане на правата на децата под нейния контрол.

Членовете на ЕП призовават Русия незабавно, безопасно и безусловно да върне всички депортирани и принудително прехвърлени украински деца обратно в неокупираната Украйна. Те настояват, че връщането на децата е задължение съгласно международното право и никога не трябва да се използва като инструмент за преговори или да се поставя под условие за териториални отстъпки, размяна на затворници или други политически споразумения.

Според резолюцията към септември 2026 г. са потвърдени 20 651 случая на депортиране и принудително прехвърляне на украински деца от Русия, докато се има предвид, че приблизително 1,6 милиона украински деца остават под руска окупация. В нея също така се посочва, че към 28 октомври 2026 г. досега са върнати 2 752 украински деца, които са били депортирани, насилствено транспортирани или изведени от териториите, окупирани от Русия.

Връщането на украинските деца трябва да бъде част от истинско мирно споразумение

Членовете на Европейския парламент категорично настояват, че безопасното и безусловно връщане на всички незаконно депортирани и насилствено прехвърлени украински деца представлява не само спешна хуманитарна необходимост, но и остава в центъра на международните усилия за търсене на отговорност за руските престъпления, извършени по време на войната. Според тях това трябва да бъде основен приоритет във всички дипломатически инициативи и преговори, свързани с истинско мирно споразумение, слагащо край на руската агресивна война. Членовете на ЕП подчертават, че трайният мир не може да пренебрегне правата на тези деца или търсенето на отговорност от лицата, които са отговорни за нарушаването на техните права. Парламентът призовава също така държавите членки на ЕС да засилят практическото си сътрудничество с Украйна, международните партньори и организациите, за да ускорят идентифицирането, документирането, проследяването и връщането на всички изчезнали и депортирани украински деца, както и да разширят допълнително съществуващите санкции на ЕС срещу длъжностни лица и организации, за които е установено, че носят отговорност за депортирането на деца.

Европейският парламент твърдо подкрепя Международния наказателен съд

Парламентът потвърждава своята пълна подкрепа за Международния наказателен съд, за безпрепятствената му дейност и за неговите заповеди за арест срещу руския президент Владимир Путин и Мария Лвова-Белова, комисар по правата на децата към президента на Русия, за военното престъпление незаконно депортиране и прехвърляне на украински деца. Членовете на ЕП подчертават обаче, че отговорността трябва да се простира отвъд висшето ръководство на Русия, за да обхване цялата верига от извършители и съучастници, отговорни за извършването на тези престъпления. Резолюцията подкрепя също така тясното сътрудничество между различните заинтересовани страни, включително Европол и Евроюст, както и украинския омбудсман, за събиране на информация и установяване местонахождението на незаконно прехвърлените деца.