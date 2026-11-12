12.11.2026 14:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 75

В четвъртък членовете на Европейския парламент избраха Тили Мец за заместник-председател на Парламента, като тя заменя Николае Щефънуца.

Тили Мец (Зелените/ЕФА, Люксембург) получи необходимото абсолютно мнозинство от подадените гласове още в първия тур на гласуването и беше назначена за единадесетия заместник-председател на Парламента.

Николае Щефънуца (Зелените/ЕСА, Румъния) се оттегли от поста след избирането му за съпредседател на групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

Резултати от гласуването

Гласували евродепутати: 579

Въздържали се: 42

Валидни подадени гласове: 537

Необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове за избор:269

Тили Мец (Зелените/ЕСА, Люксембург): 423

Рада Лайкова (Европа на суверенните нации, България): 114

Съгласно Правилника за дейността на Парламента, в случай на вакантно място се избира нов заместник-председател съгласно съществуващия ред на предимство. Избраният член ще изпълнява задълженията си до края на мандата на своя предшественик.

Съставът на Бюрото на Парламента (председател, 14 заместник-председатели и петима квестори) следва да отразява размера на политическите групи.

Кандидатури могат да се внасят от една двадесета от членовете на Парламента или от политическа група. За да бъде избран, кандидатът трябва да получи абсолютно мнозинство от подадените гласове при тайно гласуване.