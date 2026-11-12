12.11.2026 14:44 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 78

В зала „Сливен” днес се проведе заключително събитие на тема „Активиране на младежката общност срещу агресията и насилието”. В него участваха 67 професионалисти, педагогически специалисти и ученици от 12 училища, в рамките на проект „Политика за неприкосновеност на тялото = нулева толерантност към насилието”.

Инициативата се организира от Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, съвместно с Община Сливен и Сдружение „Дете и пространство”.

В рамките на събитието бяха представени два превенционни продукта: наръчник за безопасност „Твоето пространство, твоите граници!” и видеоматериал „Заедно можем да постигнем промяна”. Чрез кинофорум и интерактивни подходи бяха обсъдени практически модели за активиране на младежката общност като ресурс за превенция, взаимна подкрепа и изграждане на сигурна училищна среда.

Лектори на събитието бяха д-р Анет Маринова, психотерапевт и психолог в образователната система и психолозите в социални услуги Мария Кузманова, Блага Банова и Илиян Илиев.

В събитието участваха експерти от Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и „Синя стая” в Сливен и Младежки дом – Сливен, както и доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора.

В рамките на прожекцията бяха представени специално записани видео послания срещу агресията и насилието от страна на доброволците към МКБТХ – Сливен.

Връзката между насилието и трафика на хора е пряка и дълбока. Много често деца, преживели малтретиране или тормоз в реална или дигитална среда, стават най-лесната мишена за трафикантите. Когато едно дете не умее да разпознава посегателството и няма изградено усещане за неприкосновеност на собственото си тяло, то е изложено на огромен риск от манипулация и последваща експлоатация.