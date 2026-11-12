12.11.2026 16:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 37 минути | 53

Важно е, че най-сетне говорим за урегулиране на войната в Украйна със средствата на дипломацията, заяви министър-председателят преди срещата на Европейската политическа общност

Европейската политическа общност се утвърди като важен форум за дискусия на всички европейски лидери, не само от Европейския съюз, но и Западните Балкани и широкото Черноморско пространство. Защото ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност и стабилност и в тези региони. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти преди началото на Срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

Премиерът посочи, че една от основните теми, която ще бъде във фокуса на днешните дискусии, е конкурентоспособността, развивана чрез иновации и свързаност. „Точно тук е силата на България – с достъпни цени на енергията, а също така защита на европейската демокрация“, посочи Радев и изтъкна проактивната политика на страната ни в тази посока. Премиерът акцентира върху значението на свързаността за икономическото развитие и за сигурността. Припомни също, че само след няколко месеца страната ни, заедно с Европейската комисия, ще бъде домакин на Среща на върха, посветена именно на свързаността. „Ние водим тази политика, продължаваме да разширяваме нейния обхват и имаме възможността нашето географско разположение най-сетне да се превърне в стратегическо предимство“, заяви Румен Радев.

В рамките на днешния ден българският министър-председател ще проведе среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Ще разговаря също така с президента на Молдова Мая Санду, като акцент ще бъде развитието на Тараклийския район като самостоятелна административно-териториална единица. „Ще изразя нашата благодарност, защото след редица срещи и разговори, най-сетне районът на Тараклия, където живее компактно българско население, се оформя като самостоятелна административно-териториална единица. Това беше изключително важно за запазване на културната идентичност на нашите сънародници там“, посочи Радев.

В Дъблин премиерът ще се срещне и с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Министър-председателят Радев изтъкна, че е важно съдействието на всички европейски държави, така че Съветът на Европа да се утвърждава все повече като гарант на демокрацията, човешките права и върховенството на правото. „Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме с него всеки път, а именно, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна. Напротив, проблемите се задълбочават“, заяви Радев.

Запитан за преговорите в Абу Даби за прекратяване на войната в Украйна и дали е възможно Европа да излъчи свой единен представител, който да седне на масата за преговори, премиерът Румен Радев припомни, че ЕС има ясно регламентирани институции и би следвало да може да определи такъв представител. „Мисля, че Европейският съвет ще вземе това така необходимо решение“, отбеляза Румен Радев и посочи, че Европейската комисия, Европейският съвет и Европейският парламент имат свои председатели, които могат да участват в такива преговори. „Важното е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент за урегулиране на този конфликт и това е дипломацията“, отбеляза министър-председателят.

В отговор на журналистически въпрос относно заявената позиция на Русия НАТО да се оттегли в границите си отпреди 1997 година, премиерът Румен Радев заяви: „Това е нереалистична, немислима позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусия. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, трябва да се търси в друго пространство, но не и да се принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят това решение. Това е невъзможно“.