12.11.2026 16:41 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 34 минути | 48

Близо 1,5 млн. евро от държавния бюджет са осигурени за укрепване на свлачище в село Сотиря. Финансирането се предоставя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ след отправено искане от кмета на община Сливен Стефан Радев за спешна необходимост от средства за справяне с проблема. Проектът предвижда укрепване на терена, отводняване и възстановяване на уличната инфраструктура.

„За пореден път получаваме подкрепа за активната ни превантивна работа по отношения на свлачищата в общината. Вярвам, че тя е много важна, за да се предотвратят аварии и бедствия и да не търсим решения след като бедата вече се е случила. Предварително свършената превантивна работа предотвратява сериозни проблеми и аз съм доволен, че в това отношение се справяме много добре. Сливен може да бъде пример за останалите общини за взетите превантивни мерки по бедствия и аварии“, коментира кметът.

Средства са отпускани от МРРБ и за инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект. Сегашният паричен трансфер е предназначен за реални укрепителни дейности.

„Това е важна стъпка към решаването на един сериозен проблем, който засяга сигурността на хората и състоянието на инфраструктурата. Наш приоритет е да предприемем необходимите действия за трайно укрепване на опасния терен и предотвратяване на бъдещи щети“, каза още Стефан Радев.

Свлачището се намира в североизточната част на село Сотиря, между улиците „Сини камъни“ и „Първи май“. То е потенциално активно, в урбанизирана територия е, което налага предприемането на мерки за защита на населението и инфраструктурата. С осигуреното финансиране ще бъдат изпълнени предвидените в инвестиционния проект укрепителни и отводнителни мероприятия, както и възстановяване на засегнатата инфраструктура.

„Мероприятията ще гарантират устойчивостта на терена, ще ограничат в най-висока степен риска от последващи негативни процеси за здравето и живота на населението, изградената инфраструктура и опазването на околната среда“, допълни кметът.

Проектът предвижда изграждане на габионна стена в южната част на свлачищния участък, нови стълбищни рамена с площадка на мястото на съществуващо рушащо се стълбище и каскаден открит отводнителен улей. В западната зона ще бъдат изпълнени допълнителни укрепителни мероприятия и ще бъдат изградени отводнителни съоръжения с отвеждане на водите към речното корито. Предвидено е също възстановяване на уличната инфраструктура. Ще бъде запазен съществуващият профил на улиците с пътно платно, бордюри, тротоари и отводняване.

На територията на общината са обследвани и регистрирани от „Геозащита“ ЕООД Варна общо 23 свлачища, за които във времето са приложени необходимите противосвлачищни мерки и всички те са в относително благоприятно спокойно състояние. Свлачището в Сотиря е потенциално активно в урбанизирана територия и това налага да бъдат предприети приоритетно своевременно действия.

Това е пореден обект, по който Община Сливен работи с подкрепата на държавата за ограничаване на свлачищните процеси. В района над ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Сотиря вече са реализирани укрепване и отводняване на свлачищен участък. Дейностите са извършени с финансиране от МРРБ – за проучвания, проектиране и строително-монтажните работи.

Работи се и по изготвяне подготовката на инвестиционен проект за укрепване на свлачище в района на село Новачево по общинския път Бяла – Градско – Жълт бряг, в участъка от км 2+500 до км 2+600. Инженерно-геоложките проучвания за обекта вече са финансирани от МРРБ, а в момента се изготвя проектната документация. Предстои инвестиционният проект да бъде представен от проектантския екип на Общината.

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