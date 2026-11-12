МЕДАЛИ ЗА МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ НА ОУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ – СЛИВЕН

Петима ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен завоюваха отличия в есенния кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“ – 2026 г.
В надпреварата нашите възпитаници се представиха достойно и заслужиха следните отличия:
Сребърни медали:
- Албена Атанасова – II „Б“ клас
- Кристиян Овчаров – II „Б“ клас
- Максим Митев – IV „Г“ клас
Бронзови медали:
- Велин Димитров – I „Г“ клас
- Петър Петров – IV „Г“ клас
Поздравяваме учениците за постигнатите резултати, труда и постоянството! Пожелаваме им още много математически предизвикателства, вдъхновение и бъдещи успехи!
Нека любознателността и стремежът към знание продължават да ги водят напред!
Поздравления и за класните им ръководители - Мария Кондева, Петя Кондева и Жана Ташева, за знанията, подкрепата и мотивацията за изява! Поздравления и за родителите им!