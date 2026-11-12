МЕДАЛИ ЗА МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ НА ОУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ – СЛИВЕН

12.11.2026 17:59 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 59

Петима ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен завоюваха отличия в есенния кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“ – 2026 г.

В надпреварата нашите възпитаници се представиха достойно и заслужиха следните отличия:

Сребърни медали:

- Албена Атанасова – II „Б“ клас

- Кристиян Овчаров – II „Б“ клас

- Максим Митев – IV „Г“ клас

Бронзови медали:

- Велин Димитров – I „Г“ клас

- Петър Петров – IV „Г“ клас

Поздравяваме учениците за постигнатите резултати, труда и постоянството! Пожелаваме им още много математически предизвикателства, вдъхновение и бъдещи успехи!

Нека любознателността и стремежът към знание продължават да ги водят напред!

Поздравления и за класните им ръководители - Мария Кондева, Петя Кондева и Жана Ташева, за знанията, подкрепата и мотивацията за изява! Поздравления и за родителите им!