13.11.2026 08:35 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 27 минути | 38

Какво се случва, когато класната стая се премести на театралната сцена? Уроците стават по-забавни, героите оживяват, а ученето се превръща в истинско приключение!

В това се убедиха учениците от начален етап на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, които гостуваха на Държавен куклен театър – Сливен в рамките на проекта „Театърът – жива класна стая“, реализиран по Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 2 „Културните, държавните и научните институции като образователна среда“.

Малките зрители се потопиха в забавния свят на кукленото изкуство с постановката „Болен здрав носи“. Смях, изненади и неподозирани обрати превърнаха спектакъла в истински празник за сетивата!

Но театралното приключение не приключи с последния поклон. Децата се впуснаха в творческа работилница, където с много старание, сръчност и въображение сами изработиха героите от представлението. Така магията на сцената продължи и в техните ръце!

Един ден, в който нямаше нужда от звънец, учебници и класна дъска, защото изкуството само поведе децата към нови знания, вдъхновение и творчество.

А най-хубавото? Всеки си тръгна не само с усмивка и собственоръчно изработен герой, но и с един незабравим спомен.

Защото театърът е място, където въображението няма граници, а най-хубавите уроци се учат с усмивка и остават в сърцето!