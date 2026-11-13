СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 13.11.2026

16.9.2026 30.11.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално
28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно
9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
20.11.2026 19.11.2026 1 ТРУДОТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше/средно
1.2.2026 13.11.2026 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно
3.11.2026 29.12.2026 1 ШИВАЧ М/ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
5.11.2026 7.12.2026 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
9.11.2026 9.12.2026 1 МИЯЧ НА КОЛИ СЛИВЕН средно
9.11.2026 30.11.2026 1 СОРТИРОВАЧ СЛИВЕН средно
10.11.2026 29.12.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОБИНИРАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно
10.11.2026 29.12.2026 2 РАБОТНИК РАЗВЛАЧВАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно
10.11.2026 29.12.2026 2 БАЛИРОВАЧ, ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
17.11.2026 13.11.2026 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше
10.11.2026 19.11.2026 1 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН висше
12.12.2026 19.11.2026 1 УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП БЯЛА висше