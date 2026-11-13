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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 13.11.2026

13.11.2026 08:40 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 22 минути | 2