Оферти за туристически пакети от Черен петък с неясни отстъпки

13.11.2026 09:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 64

При някои от офертите за туристически пакети, които се предлагат като част от кампаниите Черен петък, не се посочва старата цена и хората изобщо не могат да се ориентират нита за отстъпките, нито доколко изобщо е реално намалението. Това коментира основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването „Добро утро, Европа“ по телевизия Euronews Bulgaria.

„Много е трудно, често дори и невъзможно да се сравняват туристически пакети. Това не е като човек да си купи сервиз за вкъщи или нов телевизор. Едно такова пътуване е много специфичен пакет, създаден само от тази туристическа агенция и само за този период. При преглед на наличните предложения, които са валидни с отстъпки за Черния петък, се вижда, че повечето от тях обикновено са за ниските сезони на дестинацията, за дати, които са най-непредпочитани от туристите.“, посочи тя. Според нея по-лесно се ориентират хора, които следят предлагането на туристически продукти и знаят как вървят цените при различните туроператори, ползват ги и познават нивото на обслужване, което е изключително важно и е част от цената.

По отношение на онлайн пазаруването от Черния петък Габриела Руменова предупреди, че много сайтове се появяват покрай повишеното предлагане около това пазарно събитие, защото и търсенето бележи ръст. „В огромния поток е по-трудно да различим истинското от фалшивото предложение – както по отношение на намалението, така и на лицата, които предлагат стоки и услуги. Добре е да преглеждаме внимателно платформата – кога е създадена, каква информация има за отсрещната страна, за да се предпазим от лица, които са тук не за реални продажби, а за да откраднат наши лични или банкови данни и да извършат измама.“, разказа тя. И препоръча дори платформите да приличат на сайтове, които са ни познати и сме пазарували от тях, отново да проверяваме URL адреса и данни за регистрацията на търговеца.

„За съжаление, можем да направим една такава ремарка – понякога книги в България се продават на много ниски цени, защото за тях не е чак толкова голямо търсенето, както за други стоки за нашето ежедневие. Затова при оферти от по само няколко евро човек може да се заблуди, че са реални.“, коментира Руменова във връзка със скорошен случай на реклама в социалните мрежи за книги от по 2,99 евро уж от голяма книжарници в страната.

Руменова подчерта, че ниската цена или изключително високият процент отстъпка са знак, че нещо може да не е наред. „Още повече, че законът не задължава търговеца да посочва процента на намалението при кампании за отстъпки – може да посочи само старата и новата цена. Но търговците, които искат да привлекат ексклузивно вниманието на потенциални клиенти, поставят и процент, когато той е атрактивен. Когато намалението е над 80-90%, това е доста сериозен знак, че нещо нередно най-вероятно има.“, обясни тя.

Руменова коментира и зачестилите нарушения в търговските вериги, свързани с разминаване между цените на етикетите и тези на касата, както и с невярна информация за произхода на плодове и зеленчуци. Тя обясни, че нарушителите понякога оправдават по-високата цена на касата с изтекла промоция или несвоевременно актуализирани цени. При подобни случаи потребителите трябва да реагират на място, а при необходимост и да сигнализират контролните органи.

„Търговци понякога прибягват до такива нарушения, защото знаят какво е истински привлекателно за потребителите. В единия случай е по-ниската цена – поставят я на щанда, а после маркират на касата по-високата и дават най-различни обяснения за това. А по отношение установяването на произхода на стоките се работи заедно с Българска агенция по безопасност на храните, която като контролен орган в този сектор може да изиска всички документи по веригата на доставката. След това КЗП може да се произнесе за наличие на нелоялна търговска практика - в резултат от подадената невярна информация потребителите може да вземат решение за покупка, което да ги ощети икономически.

Според експерта тези нарушения продължават, защото пазарът е динамичен. „Когато такова нарушение бъде констатирано от контролния орган и се стигне до произнасяне за наличие на нелоялна търговска практика, освен глобата, има и мярка – за забрана прилагането на тази практика в бъдеще. Но от този конкретен търговец. Ако икономическите оператори не упражняват чак толкова професионално своята дейност, не наблюдават какво се случва при техните колеги или си мислят, че могат да минат между капките и при тях това нарушение няма да бъде регистрирано и санкционирано, си позволяват да го извършват, въпреки че са напълно наясно, че са в разрез със закона.“, допълни тя.

Останалите без топла вода и парно граждани в продължение на 60 дни имат право на компенсация от "Топлофикация - София" в размер на недоставената им топлинна енергия, чието количество се изчислява въз основа на усреднени стойности на доставената енергия в съответната абоната станция за предходен период при аналогични условия и режим на топлоподаване, обясни Руменова по отношение на този проблем. Тя при помни, че предупреждението на Комисия за защита на потребителите да заведе колективни искове за изплащането на компенсациите и за обезщетения за причинени вреди в резултат от неизпълнението на договорите за предоставяне на услугите, ако дружеството не изпълни предвиденото в собствените му Общи условия. Тя препоръча в този случай всеки засегнат потребител да подаде жалба до КЗП, тъй като това директно ще го зачисли към колективния иск и претенциите в него срещу дружеството, както и да следи дали компенсацията е отразена в месечната фактура.