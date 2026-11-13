13.11.2026 09:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 65

Архивни фотографии, документи и лични спомени, свързани с живота и професионалния път на Лили Иванова в Котел, се издирват във връзка с подготовката на нова документална книга за голямата българска изпълнителка.

Призивът отправи журналистът, автор и режисьор Георги Тошев по време на представянето на документалния му филм „Естрада“ в Котел на 9 ноември в салона на НЧ „Съгласие-Напредък – 1870“.

Тошев съобщи, че започва работа по ново документално изследване, посветено на Лили Иванова, и подчерта, че всяка автентична снимка, документ или спомен, свързан с нейните участия и престой в Котел през годините, може да бъде ценен за бъдещото издание.

Община Котел също отправя апел към жителите и към всички, които пазят подобни архивни материали, да се включат в инициативата. Те могат да бъдат предоставени на Божана Попова, главен експерт „Връзки с обществеността“ в Общината.

От предоставените материали ще бъдат изготвени копия, които ще бъдат предадени на Георги Тошев за целите на изследването, а оригиналите ще останат при техните собственици.

Прожекцията на филма „Естрада“ събра почитатели на българската популярна музика. Преди началото Георги Тошев разказа за създаването на продукцията и за историята на българската естрада, а след това разговаря с публиката.