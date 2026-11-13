Система за определяне на резултатите в конкурса за старши юрисконсулт -АПОФУС

СИСТЕМА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТЪТ СЕ СЧИТА ЗА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛ ТЕСТА при спазване на следния регламент, а именно:
1. Начин на провеждане на теста.
а) Продължителност 1 /един/ час;
б) Комисията определя коефициент “5” съгласно чл. 34, ал.5 от НПКПМДС.
в) Методика за оценяване - за всеки посочен верен отговор кандидата получава 2 точки:
• Максимален брой точки 60
• Минимален резултат за издържал теста 50 точки
• Разработените 3 варианта на теста са с по 30 въпроса
2. Начин на провеждане на интервюто.
А) По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпроси по компетентности, съгласно длъжностната характеристика за установяване в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.
Б) Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала.
В) Комисията определя коефициент “4” съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДС при провеждане на интервюто.
На основание чл.34, ал.5 от НПКПМДС комисията определя:
• Минимален резултат за издържал интервюто 100 точки.
• Максимален резултат от интервюто 140 точки.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Кирил Аврамов /п/
2. Иван Иванов /п/
3. Цветелина Калоянова /п/
Дата: 13.11.2026 г.