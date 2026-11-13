Система за определяне на резултатите в конкурса за старши юрисконсулт -АПОФУС

13.11.2026 10:06 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 31 минути | 35

СИСТЕМА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТЪТ СЕ СЧИТА ЗА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛ ТЕСТА при спазване на следния регламент, а именно:

1. Начин на провеждане на теста.

а) Продължителност 1 /един/ час;

б) Комисията определя коефициент “5” съгласно чл. 34, ал.5 от НПКПМДС.

в) Методика за оценяване - за всеки посочен верен отговор кандидата получава 2 точки:

• Максимален брой точки 60

• Минимален резултат за издържал теста 50 точки

• Разработените 3 варианта на теста са с по 30 въпроса

2. Начин на провеждане на интервюто.

А) По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпроси по компетентности, съгласно длъжностната характеристика за установяване в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Б) Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала.

В) Комисията определя коефициент “4” съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДС при провеждане на интервюто.

На основание чл.34, ал.5 от НПКПМДС комисията определя:

• Минимален резултат за издържал интервюто 100 точки.

• Максимален резултат от интервюто 140 точки.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1. Кирил Аврамов /п/

2. Иван Иванов /п/

3. Цветелина Калоянова /п/

Дата: 13.11.2026 г.