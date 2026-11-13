Наши ученици с отличия от националния конкурс „Вълшебният свят на Родопите“

13.11.2026 10:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 68

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, взеха участие в XIX Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите“, проведен в гр. Кърджали.

В националния конкурс се включиха Кристияна Атанасова Атанасова от II „в“ клас, Надя Кирилова Петрова от VI „г“ клас и Гергана Йорданова Василева от VI „в“ клас.

Под ръководството на г-жа Здравка Долушанова, учител по изобразително изкуство, момичетата представиха своите творчески умения и въображение, като заслужено получиха награди за участие.

Конкурсът се организира от Община Кърджали, ЦПЛР – Общински детски комплекс – Кърджали, РУО и Националния дворец на децата и събира млади таланти от цялата страна.

Поздравяваме нашите ученички за старанието, таланта и вдъхновението! Пожелаваме им още много творчески успехи и нови поводи за гордост!