Сливен, кратки вечерни новини, 13.11.2026 г., петък

13.11.2026 15:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 90

Община Сливен отпуска по 2000 евро на семействата на петимата загинали в катастрофата на АМ „Тракия“.

Близо 1,5 млн. евро от държавния бюджет ще бъдат вложени в укрепването на свлачище в сливенското село Сотиря.

Община Сливен разширява системата за видеонаблюдение и предприема стъпки за изграждането на нова база на пожарната.

Общинският съвет в Сливен даде зелена светлина за реконструкцията на сградата на ППМГ „Добри Чинтулов, ремонтът ще включва обновяване на подпокривното пространство, мерки за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на функционалността на училището.

В Сливен се проведе заключително събитие по проекта „Политика за неприкосновеност на тялото = нулева толерантност към насилието“, насочено към активното включване на младите хора в превенцията на агресията и насилието.

Две деца от болниците в Разлог и Сливен бяха транспортирани с медикоптери до „Свети Георги“ в Пловдив.

Заупокойна молитва за загиналите при трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, както и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите, бе отслужена в сряда в Сливен от сливенският митрополит Арсений.