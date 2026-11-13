Петокласниците отбелязаха Деня на четенето

13.11.2026 10:57 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 69

Във връзка с Деня на четенето, учениците от петите класове се включиха в инициативата с огромно желание. Съвместно с класните ръководители, учители и ученици четоха откъси от любими книги. Това е прекрасна инициатива, която спомага за интереса към книгата и знанието, води децата към нови хоризонти и светове, поражда въображение и любов съм писаното слово!