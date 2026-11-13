Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ с активна позиция срещу агресията и насилието

13.11.2026 11:10 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 53

На 12 ноември 2026 г. ученици от ОУ „Елисавета Багряна“, заедно с педагогическия съветник г-жа Татяна Николова, взеха участие в заключително събитие на тема „Активиране на младежката общност срещу агресията и насилието“, което се проведе в зала „Сливен“ в гр. Сливен.

Инициативата обедини 67 участници – ученици, педагогически специалисти и експерти от 12 училища, в рамките на проекта „Политика за неприкосновеност на тялото = нулева толерантност към насилието“.

Организатори на събитието бяха Местната комисия за борба с трафика на хора – Сливен, съвместно с Община Сливен и Сдружение „Дете и пространство“.

По време на срещата бяха представени наръчникът за безопасност „Твоето пространство, твоите граници!“ и видеоматериалът „Заедно можем да постигнем промяна“. Чрез интерактивни дейности, дискусии и кинофорум участниците обсъдиха важни въпроси, свързани с разпознаването и превенцията на агресията, защитата на личните граници и изграждането на безопасна и подкрепяща училищна среда.

Специално внимание беше отделено на ролята на младите хора в противодействието на насилието, значението на взаимната подкрепа и връзката между преживяното насилие и риска от попадане в ситуации на трафик и експлоатация.

За учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ участието в инициативата беше ценна възможност да обогатят знанията си, да осмислят значението на личната безопасност и да затвърдят своята активна позиция срещу всички форми на агресия и насилие.

Подобни инициативи допринасят за изграждането на отговорно поведение, уважение към личността и култура на толерантност сред младите хора.