Сливен, кратки вечерни новини, 14.11.2026 г., събота

14.11.2026 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 56

На 19 ноември в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" Сливен ще бъде открита изожбата “11-ти пехотен сливенски полк. Мъченичество в името на род и родина: 110 години безсмъртие“, посветена на 110 години от Каймакчаланската епопея.

Тържествено събрание по повод 110 години от Каймакчаланската епопея ще се проведе на 19 ноември в залата на Военен клуб Сливен.

Симфоничен оркестър - Сливен ще изнесе концерт на 19 ноември от 18:30 часа в зала "Сливен".

На 20 ноември в Регионална библиотека "Сава Доброплодни" ще бъде представена автобиографичната книга „Човекът в сянка, но винаги на предна линия" на Илия Ангелов – певец, китарист и композитор, и стихосбирката „Полет“ на поетесата Таня Бойчева.

Туристическа конференция TravelX Urban Experiences: Бъдещето на градския туризъм ще се проведе на 21 ноември в зала "Сливен".

Държавен куклен театър Сливен ще представи на 15 ноември "Палавата питка".

Двама от пострадалите при катастрофата на автомагистрала "Тракия" са изписани от отделението по лицево-челюстна хирургия на областната болница МБАЛ „Д-р Иван Селимински" - Сливен в четвъртък.

Състезатели от спортен клуб за хора с увреждания "СИНИ КАМЪНИ" Сливен участват днес в държавен турнир по тенис на маса в град Ямбол.