13.11.2026 12:04 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 81

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ д-р Васислав Петров изразява своята искрена благодарност към медицинските екипи и служителите на болницата, които в дните след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ полагат грижи за пострадалите пациенти.

С признателност той отбелязва и работата на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които бяха на първа линия при оказването на спешна помощ. В подобни критични моменти професионализмът, бързата реакция и всеотдайността на медицинските специалисти са от изключително значение.

Особена благодарност д-р Петров отправя и към всички, които се отзоваха на призива за кръводаряване в помощ на пострадалите. За три дни 148 души заявиха желание да дарят кръв. В първия ден те бяха 77, във втория – 57, а през третия – още 14.

„Благодаря на всеки един от вас, който в този труден момент отвори сърцето си и заяви готовност да помогне. Благодаря ви, че не останахте безучастни към съдбата на пострадалите. Вашата съпричастност е безценна. Кръводаряването е един от най-човечните жестове, защото с него можеш да дадеш на непознат човек нещо, което няма цена – шанс за живот“, посочва д-р Петров.

В тези дни на изпитание подкрепата на медицинските специалисти и съпричастността на стотиците хора показаха, че човечността има силата да обединява. Благодарност към всички, които помогнаха, подкрепиха и бяха до пострадалите и техните близки в този тежък момент.