13.11.2026 14:40 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 39 минути | 29

Всяка инвестиция в Сливен и региона е в полза на гражданите, затова съм радостен от тази поредна инициатива в нашия град. Това заяви кметът на Сливен Стефан Радев по време на церемонията по първа копка на частен индустриален парк.

„Правим първа копка на поредна инвестиция на територията на една от големите и динамично развиващи се компании в Сливен – ДСГ. Убеден съм, че това, което ще изградите като индустриален парк ще бъде част от трансформацията, която ще се случи през следващите 10 години на индустрията не само в България, но може би в Европа и света. Пожелавам да имате много успехи с този проект. Много добри и успешни партньорства да направите. Вярвам, че това ще е от полза, както за жителите на Сливен, така и за търговците, и за тези, които ще инвестират в този индустриален парк“, заяви кметът Радев.

Според собствениците на инвестицията, проектът ще създаде модерна и съвременна база за български и чуждестранни компании, които търсят място за развитие на своята дейност в България и на европейския пазар. Теренът, на който започва изграждането на парка е с площ от 7 дка, а площта на сградите е 4,5 дка. В Индустриалния парк ще бъдат наети 26 човека, като според собствениците пълният капацитет може да достигне 100 души.

Инвеститорът и собственик на компанията Иван Желев благодари на кмета Стефан Радев за условията, които се създават в общината за инвестиции и допълни, че стратегическото местоположение на Сливен е едно от основните предимства на проекта. „Имаме добра транспортна свързаност със северна България и Румъния, а близостта до пристанище Бургас и до пазарите на Турция и Гърция, допълнително разширява възможностите за инвестиции и бизнес“, каза бизнесменът. Той уточни, че срокът за завършване на проекта е декември 2027 г.

Водосвет за здраве и успех на начинанието отслужи отец Йоан от храм „Света Петка“.

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