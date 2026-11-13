13.11.2026 16:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 41 минути | 51

На 1 декември ще се проведат благотворително шоу и коледен базар с участието на спортни клубове, музиканти, деца и млади изпълнители.

В програмата ще се включат акробатите от сливенския клуб „Стефан Данчев“ и клуб „Акро Джъмп“ от Бургас, както и клуб по джудо „Хаджи Димитър“.

На сцената ще излязат и музикантите от група „Уинзейн“: Станислав Камаринчев, Петър Кънев, Самуил Петко Махнев и Тодор Иванов.

Участие ще вземат още група „Мечо Пух“ от ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ с ръководител Радостина Иванова и Добромира Стоянова от Вокално студио „Усмивка“ с музикален педагог Мария Желева.

Паралелно със сценичната програма, от 13:00 до 20:00 часа във фоайето на ДТ "Стефан Киров" ще бъде организиран благотворителен коледен базар. Посетителите ще могат да подкрепят каузата, около която е организирано събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0888 810 380. Организаторите посочват, че ще има и възможност за онлайн подкрепа за хората, които няма да могат да присъстват.