Денят на добротата – когато малките сърца правят големи добрини

13.11.2026 17:32 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 58

Днес нашите второкласници от целодневната организация на учебния ден отбелязаха Деня на добротата по един вълнуващ и незабравим начин.

В класната стая пристигна един специален гост – гълъбчето на добротата, което донесе със себе си послание за обич, съпричастност и човечност. То покани всяко дете да сподели своята добрина, като я пусне в специалната „Поща на добротата“. Така малките ученици показаха, че дори най-дребният жест може да стопли нечие сърце и да направи деня по-хубав.

С много въображение, старание и ентусиазъм децата изработиха и своите цветни банери на тема „Рецепта за добро сърце“. В тях те вложиха своите послания за приятелство, уважение, благодарност, усмивки и взаимопомощ.

Но добрината не остана само в класната стая! С много вълнение и усмивки учениците подариха своите банери на директора, служителите от счетоводния отдел и учителите в училището. Така те превърнаха обикновения ден в празник на човешката топлота и показаха, че доброто е най-красиво, когато се споделя.

Инициативата ни напомни, че за да бъдем добри, не са нужни големи дела или специални поводи. Достатъчни са една усмивка, добра дума, подадена ръка или искрено „Благодаря!“.

Защото добротата започва от малките жестове, расте в детските сърца и прави света по-светъл!

Нека не забравяме: всеки ден е подходящ да направим добро!