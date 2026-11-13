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ДЕНЯТ НА ДОБРОТАТА – КОГАТО СЪРЦАТА ГОВОРЯТ С ХУБАВИ ДУМИ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 72

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Учениците от 3. А клас отбелязаха Деня на добротата с една малка, но изпълнена с много топлина инициатива.

Всяко дете написа мило послание върху хартиено сърчице и с усмивка го постави в нашия „Буркан на доброто“. Скоро той се напълни не просто със сърца, а с добри думи, пожелания и положителни емоции.

След това всяко дете изтегли по едно сърчице, за да получи своето специално послание. Така добрината направи своята малка магия – раздаде усмивки, стопли детските сърца и ни напомни колко хубаво е да подаряваш добри думи.

В края на деня всяко дете си тръгна с нещо ценно – мило послание, което да носи в сърцето си.

Защото добротата започва с една дума, една усмивка и едно добро сърце!

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