ДЕНЯТ НА ДОБРОТАТА – КОГАТО СЪРЦАТА ГОВОРЯТ С ХУБАВИ ДУМИ

13.11.2026 18:23 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 72

Учениците от 3. А клас отбелязаха Деня на добротата с една малка, но изпълнена с много топлина инициатива.

Всяко дете написа мило послание върху хартиено сърчице и с усмивка го постави в нашия „Буркан на доброто“. Скоро той се напълни не просто със сърца, а с добри думи, пожелания и положителни емоции.

След това всяко дете изтегли по едно сърчице, за да получи своето специално послание. Така добрината направи своята малка магия – раздаде усмивки, стопли детските сърца и ни напомни колко хубаво е да подаряваш добри думи.

В края на деня всяко дете си тръгна с нещо ценно – мило послание, което да носи в сърцето си.

Защото добротата започва с една дума, една усмивка и едно добро сърце!