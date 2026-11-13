С ПОЧИТ КЪМ ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ПАНАЙОТ ХИТОВ

13.11.2026 18:49 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 66

По повод годишнината от рождението на бележития сливенски войвода Панайот Хитов ученици от нашето училище посетиха родната му къща и паметника му в град Сливен.

По време на посещението учениците се докоснаха до живота и делото на именития български революционер. Те научиха повече за хайдушкото движение и за неговия принос в борбата за освобождението на България.

С това родолюбиво посещение учениците отдадоха почит към паметта на Панайот Хитов и съхраниха жив интереса си към българската история и националните ни герои.