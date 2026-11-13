13.11.2026 19:04 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 52

В рамките на честванията по повод патронния празник на нашето училище, отбелязан на 9 ноември, ученици от 8. клас ни поведоха на вълнуващо пътешествие в света на Йордан Йовков – писателя, чието име и творчество са неразривно свързани с училищния ни живот.

С помощта на специално подготвена мултимедийна презентация осмокласниците представиха любопитни моменти от живота и творческия път на големия български творец, познат като „певеца на Добруджа“. Те припомниха неговите учителски години, житейските преживявания и вдъхновението, от което се раждат едни от най-красивите произведения в българската литература.

Особено внимание беше отделено на посланията, които Йовков оставя в творчеството си – за добротата и милосърдието, за човечността и състраданието, за красотата, любовта и непреходната връзка между човека и родната земя.

Срещата с живота и творчеството на нашия патрон беше не просто припомняне на факти от неговата биография, а възможност отново да открием мъдростта и красотата в Йовковия свят. Защото творбите му продължават да ни учат да бъдем по-добри, по-съпричастни и по-човечни.

С гордост пазим името на Йордан Йовков и се стремим да следваме духовните ценности, които той ни завещава.