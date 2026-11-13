13.11.2026 16:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | България | преди 7 часа | 44

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков изпрати благодарствен адрес до МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”. В писмото си до изпълнителния директор на болницата - д-р Васислав Петров, Чалъков предава на медицинските екипи своята признателност и уважение към изпълнението на служебния им дълг след възникналата катастрофа на магистрала “Тракия”. Вижте писмото в прикачения файл: