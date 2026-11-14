Поради възникнала повреда в захранващите кабели, временно се преустановява работата на светофарната уредба на кръстовището на бул. "Братя Миладинови" с бул. "Цар Симеон" и бул. "Стефан Караджа". Община Сливен призовава водачите да преминават през кръстовището с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътните знаци относно предимството в кръстовището.
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Светофарът на “Дамарски мост” временно няма да работи заради повреда
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Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 30 минути | 45