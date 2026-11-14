Светофарът на “Дамарски мост” временно няма да работи заради повреда

14.11.2026 09:43 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 30 минути | 45

Поради възникнала повреда в захранващите кабели, временно се преустановява работата на светофарната уредба на кръстовището на бул. "Братя Миладинови" с бул. "Цар Симеон" и бул. "Стефан Караджа". Община Сливен призовава водачите да преминават през кръстовището с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътните знаци относно предимството в кръстовището.