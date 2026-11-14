Ден на толерантността – с добри думи и усмивки

14.11.2026 14:24 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 33 минути | 40

По повод Международния ден на толерантността учениците от III клас – ЦДО изработиха красиво и цветно табло, посветено на добротата, уважението и разбирателството.

С много старание и въображение децата подготвиха пликове, в които поставят своите мили пожелания и послания за толерантността, както и красиви картички.

Чрез тази инициатива учениците си припомниха колко е важно да бъдем добри, да приемаме различията си, да се уважаваме и да си помагаме.

Защото толерантността започва с една добра дума, една усмивка и едно протегнато ръка!

Нека бъдем по-добри един към друг – не само днес, а всеки ден!