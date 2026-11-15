Седмица на добротата, толерантността и приятелството - Различни, но заедно

15.11.2026 11:58 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 73

По повод Международния ден на толерантността – 16 ноември, и Световния ден на добротата – 13 ноември, учениците от ЦОУД на I "в" клас се включиха в поредица от интересни, творчески и забавни дейности, посветени на доброто отношение, приятелството и уважението към другите.

През цялата седмица класната стая се превърна в място за споделяне, усмивки и малки добри жестове.

Една от най-вълнуващите дейности беше играта „Невидимата нишка, която ни свързва“. С помощта на кълбо прежда децата изградиха обща мрежа, като всеки подаваше нишката на свой съученик и отправяше към него добра дума. Така те откриха, че макар да сме различни, всички сме свързани и всеки има своето важно място в класната общност.

С много ентусиазъм учениците се включиха и в инициативата „Вземи си усмивка – безплатно!“. Те изработиха цветни усмивки и ги поставиха на различни места в училище, за да могат всички, които имат нужда от малко настроение, да си вземат една. Защото понякога една усмивка е най-малкият, но и най-ценният подарък!

Децата вложиха старание и въображение и в създаването на множество рисунки, чрез които изразиха своите представи за добротата, приятелството, взаимопомощта и приемането на различията.

Не липсваха и забавните моменти! В играта с емотикони учениците теглиха различни изображения на емоции и трябваше да ги пресъздадат с мимики и жестове. Чрез смях и игра те се учиха да разпознават, назовават и изразяват чувствата си, както и да разбират емоциите на другите. Така по естествен и достъпен начин развиваха своята емоционална интелигентност, съпричастност и умения за общуване.

Всички тези дейности ни напомниха, че толерантността не е само дума, а отношение, което показваме всеки ден – когато изслушваме, помагаме, споделяме, приемаме различията и не оставяме никого сам.

Защото добротата започва от нас, приятелството ни свързва, а светът става по-хубав, когато сме добри един към друг!