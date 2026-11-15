Сливен, кратки вечерни новини, 15.11.2026 г., неделя

15.11.2026 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 216

Отборът на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) – Сливен завоюва първото място в регионалния шахматен турнир „1345 години Българска държава“.

Изложба живопис под надслов „Следвай птиците“ на художничката Илиана Цветкова (Cherilly Art) ще бъде представена в Сливен на 20 ноември.

Община Сливен започна обследване за установяване на причината за пропадането на пътната настилка на булевард „Христо Ботев“, което беше регистрирано преди няколко дни.

Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в Сливен започва на 16 ноември

В Сливен започна изграждането на нов частен индустриален парк, който ще предоставя модерна база за развитие на български и чуждестранни компании.

За седма поредна година Военният клуб в Сливен организира този уикенд Националния фестивал „Есен по ноти“, който събра музикални и танцови формации към военните клубове от страната.

Безплатно измерване на кръвна захар организира пред сградата си МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен съвместно с Филиал Сливен на Медицински университет – Варна.