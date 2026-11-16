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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 16.11.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 73

16.9.2026 30.11.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално

28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно

9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

20.11.2026 19.11.2026 1 ТРУДОТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше/средно

3.11.2026 29.12.2026 1 ШИВАЧ М/ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

5.11.2026 7.12.2026 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно

9.11.2026 9.12.2026 1 МИЯЧ НА КОЛИ СЛИВЕН средно

9.11.2026 30.11.2026 1 СОРТИРОВАЧ СЛИВЕН средно

10.11.2026 29.12.2026 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОБИНИРАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно

10.11.2026 29.12.2026 2 РАБОТНИК РАЗВЛАЧВАНЕ НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно/основно

10.11.2026 29.12.2026 2 БАЛИРОВАЧ, ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН средно/основно

10.11.2026 19.11.2026 1 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН висше

12.12.2026 19.11.2026 1 УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП БЯЛА висше

24.11.2026 24.11.2026 3 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

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