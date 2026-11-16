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СПОРТЕН ДУХ, УСМИВКИ И ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – СЛИВЕН!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 12 минути | 1

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В нашето училище се проведе вълнуваща щафетна надпревара, посветена на Международния ден на толерантността. В нея с много ентусиазъм и енергия се включиха отбори от класовете в прогимназиалния и гимназиалния етап.

Чрез спорта и екипната работа нашите ученици показаха, че различията ни правят по-силни, а взаимното уважение, подкрепата и феърплеят са в основата на всяка победа – както на пистата, така и в живота.

Благодарим на всички участници и преподаватели за страхотната атмосфера и споделените позитивни емоции! Заедно доказваме, че толерантността е ценност, която ни сплотява

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