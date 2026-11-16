В нашето училище се проведе вълнуваща щафетна надпревара, посветена на Международния ден на толерантността. В нея с много ентусиазъм и енергия се включиха отбори от класовете в прогимназиалния и гимназиалния етап.
Чрез спорта и екипната работа нашите ученици показаха, че различията ни правят по-силни, а взаимното уважение, подкрепата и феърплеят са в основата на всяка победа – както на пистата, така и в живота.
Благодарим на всички участници и преподаватели за страхотната атмосфера и споделените позитивни емоции! Заедно доказваме, че толерантността е ценност, която ни сплотява