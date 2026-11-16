16.11.2026 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 85

В община Твърдица се изпълнява проект „Подкрепа за ученици с таланти в община Твърдица“, насочен към развитието на способностите на деца и ученици в различни области.

Основната цел на проекта е да бъде осигурена подкрепа на местно ниво за насърчаване на талантите в STEM направленията, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици. Очакванията са дейностите да допринесат за по-високи образователни резултати и повече възможности за личностно развитие.

Проектът предвижда идентифициране и подбор на талантливи ученици чрез ясни критерии и съвместна работа с училищата в община Твърдица. Ще бъдат организирани допълнителни занимания в различни направления, както и менторство и консултации с експерти и специалисти.

Сред заложените дейности са още осигуряване на достъп до ресурси и оборудване за обучение и творчески занимания, както и участие на учениците в състезания, конкурси и различни изяви. Предвидено е и сътрудничество с родители, учители и местната общност.

Проектът е с номер BG05SFPR001-2.003-0017-C01 и се изпълнява в периода от 13 май 2026 г. до 13 ноември 2028 г.

Общият му бюджет е 196 685,80 евро, от които 167 182,93 евро са европейско финансиране, а 29 502,87 евро са национално съфинансиране. Проектът се финансира от Европейския социален фонд+ по Програма „Образование“ 2021–2027.