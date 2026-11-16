НУ „Любен Каравелов“ в Нова Загора отбеляза своя патронен празник

16.11.2026 09:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 87

Начално училище „Любен Каравелов“ – Нова Загора отбеляза своя патронен празник на 13 ноември с тържествена програма, в която се включиха ученици и учители.

Празникът започна в 9:30 часа и беше посветен на делото и личността на Любен Каравелов, един от значимите представители на българското Възраждане.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Община Нова Загора Ивайло Енев и секретарят на Общината Ангел Стойчев. Те бяха посрещнати от директора на училището Добрина Овчарова и връчиха поздравителен адрес от кмета Галя Захариева.

В него се подчертава значението на образованието и ролята на училището за развитието и възпитанието на младите хора.

Празничната програма включваше песни, танци и спортни изпълнения, с които учениците представиха своите умения и таланти. Сред гостите бяха и директори на детски градини от общината.

С отбелязването на патронния празник училищната общност отдаде почит към Любен Каравелов и към неговия принос за българското просвещение и националноосвободително движение.